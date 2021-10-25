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25 октября 20:37
автор: Александр Поволоцкий

Известен состав сборной России на финальную стадию Кубок Дэвиса

Соревнование пройдет с 25 ноября по 5 декабря в Мадриде.

Определен состав сборной России на решающую стадию Кубка Дэвиса.

Как сообщает ФТР, за команду выступят вторая ракетка мира Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, а также Евгений Донской.

Напомним, что сборная России попала в группу А. Наша команда сыграет с командами Испании и Эквадора. Всего в финальной стадии примут участие 18 сборных.

Действующим победителем Кубка Дэвиса, который проводился в 2019 году, является Испания. Сборная России на том турнире дошла до стадии полуфинала.

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