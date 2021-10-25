Известен состав сборной России на финальную стадию Кубок Дэвиса

Определен состав сборной России на решающую стадию Кубка Дэвиса.

Как сообщает ФТР, за команду выступят вторая ракетка мира Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, а также Евгений Донской.

Напомним, что сборная России попала в группу А. Наша команда сыграет с командами Испании и Эквадора. Всего в финальной стадии примут участие 18 сборных.

Действующим победителем Кубка Дэвиса, который проводился в 2019 году, является Испания. Сборная России на том турнире дошла до стадии полуфинала.