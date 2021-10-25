Сафиуллин примет участие в подготовке сборной России к Кубку Дэвиса

Роман Сафиуллин будет принимать участие в подготовке сборной России к решающей стадии Кубка Дэвиса.

Напомним, ранее стало известно, что за команду будут выступать вторая ракетка мира Даниил Медведев, Андрей Рублев, действующий победитель «ВТБ Кубок Кремля» Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.

«Сафиуллин вошел шестым игроком в команду. Как минимум чтобы могли нормально тренироваться, играть спарринги. Донской был в команде на Кубке ATP в начале года, климат в команде хороший. Если кто-то получает травму, Донской и Сафиуллин будут готовы заменить», - цитирует ТАСС главу ФТР Шамиля Тарпищева.

Напомним, что сборная России попала в группу А. Наша команда сыграет с командами Испании и Эквадора. Всего в финальной стадии примут участие 18 сборных.