Самсонова вышла во второй круг турнира в Курмайере

Российская теннисистка Людмила Самсонова успешно преодолела барьер первого круга турнира Курмайере (Италия).

Отметим, что 22-летняя спортсменка на старте соревнований обыграла Стефани Вагнер из Германии со счетом 6:3, 6:0.

Матч продлился 1 час 20 минут. Россиянка оформила десять подач навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. У ее соперницы два эйса, четыре двойных и ни одного реализованного брейка из пяти.

В следующем круге Самсонова сыграет против представительницы Испании Аленой Большовой.