Итальянский теннисист Маттео Берреттини квалифицировался на Итоговый турнир, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-службу ATP.

Завершающее соревнование сезона, в котором обычно играют восемь лучших теннисистов года пройдет с 14 по 21 ноября в итальянском Турине. Помимо Берреттини на него уже попали Новак Джокович, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, и Андрей Рублев. Добавим, что пятая ракетка мира Рафаэль Надаль досрочно завершил сезон из-за травмы ноги, поэтому два места вакантными.

В прошлом году победителем Итогового турнира ATP стал Даниил Медведев.