Калинская обыграла Тревизан на старте турнира в Курмайере

Российская теннисистка Анна Калинская во встрече первого круга турнира Курмайере победила итальянку Мартину Тревизан со счетом 6:2, 6:4.
Россиянка подала за игру два эйса, совершив четыре двойные ошибки, также Калинская взяла четыре подачи итальянки, имея 12 возможностей.
На счету Тревизан одна подача навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейкпоинт из двух.
В следующем матче Калинская сыграет с американкой Элисон Риске, победившей индианку Анкиту Раину (6:1, 6:1).
источник: «Советский спорт»