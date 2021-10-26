Калинская обыграла Тревизан на старте турнира в Курмайере

Российская теннисистка Анна Калинская во встрече первого круга турнира Курмайере победила итальянку Мартину Тревизан со счетом 6:2, 6:4.

Россиянка подала за игру два эйса, совершив четыре двойные ошибки, также Калинская взяла четыре подачи итальянки, имея 12 возможностей.

На счету Тревизан одна подача навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейкпоинт из двух.

В следующем матче Калинская сыграет с американкой Элисон Риске, победившей индианку Анкиту Раину (6:1, 6:1).