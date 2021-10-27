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27 октября 12:35

Михаил Южный: Думаю, Медведев может выиграть Итоговый турнир ATP-2021

Соревнование пройдет с 14 по 21 ноября.

Бывший теннисист Михаил Южный поделился мнением о шансах россиянина Даниила Медведева на победу в Итоговом турнире Aссоциации теннисистов-профессионалов (АTP) 2021 года в Турине.

«Думаю, что Медведев может выиграть в Турине. В отличие от ряда других теннисистов, Даниил уже обеспечил себе участие в турнире и планомерно к нему готовится. Вообще, конец сезона обычно очень непредсказуем», - приводит слова Южного в RT.

Напомним, что Итоговый турнир ATP пройдет с 14 по 21 ноября в Турине.

Ранее Медведев потерял шансы стать первой ракеткой мира по итогам 2021 года после поражения от Григора Димитрова в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

источник: «RT на русском»
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