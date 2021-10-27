Южный поделился мнением о шансах Карацева на Итоговом турнире ATP-2021

Бывший теннисист Михаил Южный оценил шансы россиянина Аслана Карацева на Итоговом турнире Aссоциации теннисистов-профессионалов 2021 года.

«В нашем мире возможно все. Но, как мне кажется, задача очень непростая. Ему, получается, нужно выигрывать чуть ли не все последующие матчи. Может быть, победы на «Мастерсе» в Париже и будет достаточно. Однако там будут очень серьезные соперники», - приводит слова Южного в RT.

Ранее Карацев в финале «ВТБ Кубок Кремля» обыграл представителя Хорватии Марина Чилича (6:2, 6:4).

Благодаря этой победе Аслан смог подняться в топ-20 рейтинга ATP. Российский теннисист переместился с 22-го на 19-е место.