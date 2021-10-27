Россиянка Рахимова уступила американке Ли на старте турнира в Курмайоре

Российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла в первом круге турнира в итальянском Курмайоре американке Энн Ли со счетом 6:4, 3:6, 4:6.

Победительница встречи десять раз подала навылет, совершив четыре двойные ошибки, и реализовала четыре из восьми брейкпоинтов.

На счету Рахимовой один эйс, две двойные ошибки и три брейка при семи возможностях взять подачу американки.

В следующем матче Ли сыграет с полячкой Магдаленой Фреч, победившей свою соотечественницу Урсулу Радваньскую (6:2, 6:4).