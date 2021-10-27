Рублев вышел в четвертьфинал St. Petersburg Open, обыграв Ивашко

Российский теннисист Андрей Рублев во встрече второго круга турнира St. Petersburg Open победил белоруса Илью Ивашко со счетом 6:4, 6:4.

Рублев десять раз подал навылет, совершив одну двойную ошибку, и два раза взял подачу своего соперника, имея шесть возможностей.

На счету Ивашко четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейкпоинта из семи.

Таким образом, Рублев вышел в четвертьфинал, где встретится с победителем матча Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) - Себастьян Корда (США).