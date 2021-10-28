Андрей Рублев: Медведеву будет нелегко на Кубке Дэвиса после выступления на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о том, наложит ли на него отпечаток усталости то, что Кубок Дэвиса состоится сразу после Итогового чемпионата ATP.

Напомним, что Итоговый турнир, в которой сыграет Рублев, а также его соотечественник Даниил Медведев, пройдет с 14 по 21 ноября в Турине, а Кубок Дэвиса стартует 25 ноября и завершится 5 декабря.

– В моем случае, наверное, нет. В случае Медведева – может, немного. Потому что, когда ты лидер, тебе надо защищать титул, потом вести команду в Кубке Дэвиса – это очень тяжело, и психологически ты устаешь от этого. Я так понимаю, что Джокович тоже заявлен на Кубок Дэвиса, ему тоже играть до этого Итоговый, и тоже ему будет нелегко. Поэтому все будут в более-менее одинаковых условиях, – цитирует Рублева ТАСС.

Добавим, что помимо Рублева и Медведева, российскую команду на Кубке Дэвиса должны представить Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Сборная России дважды в своей истории становилась победителем данного турнира – в 2002 и 2006 годах.