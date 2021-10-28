Хачанов проиграл Чиличу в матче второго круга турнира в Санкт-Петербурге

В матче второго круга турнира St. Petersburg Open российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Хорватии Марину Чиличу - 4:6, 7:6 (7:1), 4:6.

Хачанов восемь раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

На счету Чилича - 15 подач навылет, три двойные ошибки и реализовано четыре брейк-пойнта из десяти.

За выход в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге хорват поборется с победителем пары Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Маккензи Макдональд (США).