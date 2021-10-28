Чилич - о победе над Хачановым: Весь матч прошел на невероятном уровне для нас обоих

Хорватский теннисист Марин Чилич прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым во втором круге турнира в Санкт-Петербурге (6:4, 6:7, 6:4).

«После двух часов на корте всем непросто, сложно сохранять стабильность, но когда у меня появился шанс вернуться в игру, я им воспользовался, нашел хороший темп и подачу. Отмечу, что весь матч прошел на невероятном уровне для нас обоих», - сказал Чилич на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что Хачанов восемь раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Чилича - 15 подач навылет, три двойные ошибки и реализовано четыре брейк-пойнта из десяти.

За выход в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге хорват поборется с победителем пары Роберто Баутиста-Агут (Испания) - Маккензи Макдональд (США).