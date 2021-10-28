Хачанов и Рублев проиграли в четвертьфинале парного турнира в Санкт-Петербурге

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли дуэту Денис Шаповалов (Канада) / Рохан Бопанн (Индия) в четвертьфинале парного турнира в Санкт-Петербурге. Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 4:6, 7:5, 7:10.

Хачанов и Рублев четыре раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из трех.

На счету Шаповалова и Боланна - шесть эйсов, одна двойная ошибка и реализована два брейк-пойнта из восьми.

За выход в финал Шаповалов и Бопанна поборются с победителями матча Сантьяго Гонсалес (Мексика) / Андрес Мольтени (Аргентина) - Андрей Голубев (Казахстан) / Хьюго Нис (Монако).