Циципас уступил Тиафо и не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Вене

Греческий теннисист Стефанос Циципас уступил представителю США Фрэнсису Тиафо в 1/8 финала турнира в Вене. Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

Циципас 11 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

На счету Тиафо - три эйса, ни одной двойной ошибки и реализовано три брейк-пойнта из пяти.

За выход в полуфинал Тиафо поборется с аргентинцем Диего Шварцманом, который ранее оказался сильнее Гаэля Монфиса (7:6, 4:6, 6:2) из Франции.

Отметим, что действующим победителем турнира является россиянин Андрей Рублев.