Стали известны призовые итогового турнира ATP

Названы суммы призовых на Итоговом турнире ATP в 2021 году.

В случае победы во всех матчах теннисист получит 2 316 000 долларов, в то же время финалист при условии отсутствия поражений на групповом этапе, заработает 1 222 000 долларов, сообщает «МК-Спорт».

Источник отмечает, что в 2019 году суммы были больше на 555 и 295 тысяч больше соответственно.

Напомним, что на Итоговый турнир попадают восемь лучших теннисистов года, они распределяются на две группы, из которых по два лучших спортсмена попадают в полуфинал.

Действующим чемпионом является российский теннисист Даниил Медведев.