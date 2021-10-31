Тарпищев оценил шансы сборной России в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг

Президент ФТР Шамиль Тарпищев оценил шансы российской команды в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг.

Напомним, что на групповом этапе нашим теннисисткам будут противостоять сборные Канады и Франции.

«Сборная Канады не привезла двух сильнейших игроков, поэтому у нашей сборной появляются шансы на выход из группы. Будем смотреть, как сыграют команды Канады и Франции, после этого будет понятнее. Наша команда готовится, атмосфера хорошая», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Добавим, что в состав национальной команды вошли: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.

Отметим, что до 2020 года соревнования проводились под названием Кубок Федерации.