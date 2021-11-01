Медведев рассказал о совместной тренировке с Джоковичем в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев, который идет на втором месте в мировом рейтинге ATP, рассказал о том, как он смог подружиться с сербом Новаком Джоковичем. Они провели в Париже двухчасовую совместную тренировку.

«С тех пор, как я вошел в первую десятку мирового рейтинга, я не тренировался с ним, я не знал, чего ожидать. И это была отличная тренировка, мы играли два часа, один сет, потом говорили 15-20 минут. «Мне нравится с ним разговаривать, думаю, я могу сказать, что он мой друг. На самом деле, это редко, когда первые два номера мирового рейтинга тренируются вместе», - сказал Медведев ATP.

Напомним, в финале Открытого чемпионата США Медведев обыграл Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Снова теннисисты снова сыграют на одном соревновании с 14 по 21 ноября в Турине, где пройдет Итоговый турнир ATP.

Ранее Медведев потерял шансы стать первой ракеткой мира по итогам 2021 года после поражения от Григора Димитрова в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.