Теннисистка Шуай Пен обвинила бывшего первого вице-премьера Китая Чжана Гаоли в изнасиловании, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на New York Times.

Спортсменка опубликовала обвинение в социальных сетях, но позднее удалила запись. Первый раз нарушение закона прошло десять лет назад после чего они не виделись семь лет, но впоследствии «встречи» происходили на протяжении трех лет. Сама Шуай Пен призналась, что не может доказать свои обвинения.

Добавим, что китаянка два раза выигрывала турниры категории «Большого шлема», побеждая Уимблдоне в 2013 и «Ролан Гаррос» в 2014 годах.