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05 ноября 12:42

Шамиль Тарпищев: Медведеву не светит первое место на Итоговом турнире

Соревнование пройдет с 14 по 21 ноября.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от Итогового турнира в Турине.

«В этом году Медведеву первое место не светит, я так понимаю. Сейчас ему нужно просто подтверждать очки. Ему нужно сыграть не хуже, чем в прошлом году, чтобы очки сохранились. Сомневаюсь по поводу первого места», - приводит слова Тарпищева «СЭ».

Напомним, что Итоговый турнир ATP пройдет с 14 по 21 ноября в Турине.

Ранее Медведев потерял шансы стать первой ракеткой мира по итогам 2021 года после поражения от Григора Димитрова в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

источник: «Спорт-Экспресс»
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