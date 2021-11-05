Шамиль Тарпищев: Медведеву не светит первое место на Итоговом турнире

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от Итогового турнира в Турине.

«В этом году Медведеву первое место не светит, я так понимаю. Сейчас ему нужно просто подтверждать очки. Ему нужно сыграть не хуже, чем в прошлом году, чтобы очки сохранились. Сомневаюсь по поводу первого места», - приводит слова Тарпищева «СЭ».

Напомним, что Итоговый турнир ATP пройдет с 14 по 21 ноября в Турине.

Ранее Медведев потерял шансы стать первой ракеткой мира по итогам 2021 года после поражения от Григора Димитрова в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.