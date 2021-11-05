Российские теннисистки вышли в финал Кубка Билли Джин Кинг

Российская пара Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова победила американок Шелби Роджерс и Коко Вандевеге в решающей встрече полуфинального матча Кубка Билли Джин Кинг.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянок. За время матча российские теннисистки один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки, а также реализовали три брейк-пойнта из девяти. На счету их соперниц один эйс и одна двойная ошибка.

Ранее в пятницу Самсонова переиграла в двух партиях Слоан Стивенс, а Анастасия Павлюченкова в трех сетах уступила Даниэль Коллинз. Таким образом, россиянки одержали победу в матче со счетом 2-1 и вышли в финал.

Добавим, что в финальном поединке турнира сборная России встретится с победителем противостояния между командами Австралии и Швейцарии.