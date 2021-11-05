Медведев вышел в полуфинал турнира в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев переиграл француза Уго Гастона и пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс» во Франции.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут и завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:4 в пользу россиянина. За время матча Медведев 13 раз подал навылет, реализовал три из шести брейк-пойнтов, а также допустил две двойные ошибки. На счету его соперника один эйс, два реализованных брейк-пойнта из трех, а также три двойные ошибки.

Добавим, что в ½ финала турнира Медведев встретится с победителем матча между представителем Германии Александром Зверевым и норвежцем Каспером Руудом.