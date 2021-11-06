Медведев - о выходе в полуфинал турнира в Париже: Атмосфера была, как на Кубке Дэвиса

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над французом Юго Гастоном (7:6 (9:7), 6:4) в четвертьфинале турнира в Париже.

«Я понимал, что мне нужно показать свой лучший теннис, потому что Гастон очень сильно выступает здесь. Атмосфера была, как на Кубке Дэвиса, а в первом сете произошло чудо, вот за что мы любим теннис. На одном из сетболов Юго подал в линию, я думал, что будет эйс. Я махнул рукой, получилось отбить мяч и попасть в корт, а затем выиграть сет. Это теннис», - приводит Tennis Majors слова Медведева.

Напомним, что встреча продолжалась 1 час 47 минут и завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:4 в пользу россиянина. За время матча Медведев 13 раз подал навылет, реализовал три из шести брейк-пойнтов, а также допустил две двойные ошибки. На счету его соперника один эйс, два реализованных брейк-пойнта из трех, а также три двойные ошибки.

Добавим, что в ½ финала турнира Медведев встретится с победителем матча между представителем Германии Александром Зверевым и норвежцем Каспером Руудом.