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06 ноября 14:55
автор: Максим Скороходов

Серена Уильямс готовится сыграть на Australian Open

23-кратная победительница турниров Большого шлема продолжает залечивать подколенное сухожилие.

Американская теннисистка Серена Уильямс заявила о намерении выступить в январе на Australian Open.

«Мое подколенное сухожилие уже лучше. Восстановление заняло много времени, практически целую вечность, но сейчас все намного лучше. Конечно, мне было очень тяжело пропускать Открытый чемпионат США. Но я определенно планирую сыграть в Австралии», - приводит слова Уильямс «МК-Спорт», ссылаясь на Tennishead.

Добавим, что 40-летняя американка не выступала с июня, когда не смогла доиграть встречу первого круга Уимблдонского турнира против белоруски Александры Саснович.

источник: МК-Спорт
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