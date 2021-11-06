Касаткина вывела сборную России вперед в финале Кубка Билли Джин Кинг

Теннисистка Дарья Касаткина принесла сборной России победу в первом матче финала Кубка Билли Джин Кинг в противостоянии со Швейцарией.
Россиянка в одиночном матче за 1 час 20 минут победила Джил Тайхманн со счетом 6:2, 6:4.
У Касaткиной не было эйсов, но зато она ни совершила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейкпоинтов из семи.
Нa счету Тайхманн одна подача навылет, одна двойная ошибка, и два брейка при трех возможностях взять подачу россиянки.
Но вторую одиночную встречу заявлены Людмила Самсонова и Белинда Бенчич. Финал длится до двух побед.
источник: «Советский спорт»