Медведев победил Зверева и вышел в финал «Мастерса» в Париже, где сыграет с Джоковичем

Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале турнира категории «Мастерс» в Париже победил немца Александра Зверева со счетом 6:2, 6:2.

Медведев четыре раза за встречу подал навылет, не совершив ни одной двойной ошибки, и реализовал четыре из пяти брейкпоинтов.

Зверев не делал брейков, хотя имел три возможности взять подачу россиянина, также на счету немца было шесть эйсов и четыре двойные ошибки.

В финале, который пройдет завтра, Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем, который победил сегодня поляка Хуберта Хуркача со счетом 3:6, 6:0, 7:6 (7:5).