Кудерметова рассказала о замене Павлюченковой в финале Кубка Билли Джин Кинг

Теннисистка сборной России Вероника Кудерметова рассказала, когда принималось решение о замене Анастасии Павлюченковой на Людмилу Самсонову в финале Кубка Билли Джин Кинг.

«Это произошло в последний момент. Настя чувствовала себя хорошо и хотела играть, но на разминке боли в колене дали о себе знать, она не могла подавать и прыгать. Наш капитан сделал замену, выставив Людмилу, это случилось только на разминке, а не накануне», - приводит слова Кудерметовой «МК-Спорт», ссылаясь на Tennis Majors.

Напомним, что накануне сборная России выиграла Кубок Билли Джин Кинг, победив в финале Швейцарию со счетом 2:0. Дарья Касаткина в первой игре был сильнее Джил Тайхманн, а затем Самсонова выиграла Белинды Бенчич.

Добавим, что Кубок Билли Джин Кинг является обновлением Кубка Федераций. В новом формате турнир проводился в первый раз. До этого сборная России четырежды выигрывала главный женский командный турнир.