Американская теннисистка обвинила сборную России в жульничестве в финале Кубка Билли Джин Кинг

Американская теннисистка Пэм Шрайвер обвинила сборную России в жульничестве на финале Кубка Билли Джин Кинг из-за замены Анастасии Павлюченковой на Людмилу Самосонову.

Напомним, что накануне сборная России выиграла Кубок Билли Джин Кинг, победив в финале Швейцарию со счетом 2:0. Дарья Касаткина в первой игре был сильнее Джил Тайхманн, а затем Самсонова победила Белинду Бенчич.

«Россия жульничала, поменяв состав. Если бы я была в сборной Швейцарии, я бы подала протест. Это выглядит как вполне осознанная и спланированная манипуляция, которую из-за рейтинга и правил нельзя было разрешать делать», - приводит сообщение Шрайвер в твиттере «МК-Спорт».

Добавим, что Кубок Билли Джин Кинг является обновлением Кубка Федераций. В новом формате турнир проводился в первый раз. До этого сборная России четырежды выигрывала главное женское командное соревнование.