Джокович - о предстоящем финале «Мастерса» против Медведева: Впереди большая битва

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, чего ждет в предстоящем финале турнира серии «Мастерс» в Париже, в котором он встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

«Это большой вызов, впереди большая битва. Я заметил, что Медведев нашел свою лучшую игру, он стал меньше ошибаться. Но я тоже хорошо себя чувствую на корте и за его пределами. Надеюсь, что начало матча для меня сложится лучше, чем в Нью-Йорке. Мне необходимо показать свой лучший теннис, чтобы взять титул. Я знаю, что надо делать, но это не дает мне стопроцентную гарантию. Я готов бороться. Он обыграл меня в нашем последнем матче. В Австралии выиграл я, но оба матча были очень непростыми», - приводит слова Джоковича RT, ссылаясь на пресс-службу АТР.

Добавим, что одержав победу на US Open, Медведев выиграл свой первый мейджор, а Джокович упустил возможность собрать календарный «Большой шлем», так как до этого одержал победу не только на Australian Open, но и на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

Финал турнира в Париже состоится сегодня в 17:00 по московскому времени, выйдя в него серб гарантировал себе первое место в рейтинге по итогам сезона.