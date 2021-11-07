Медведев в финале «Мастерса» воспользуется опытом, полученном на US Open

Российский теннисист Даниил Медеведев рассказал, что попробует использовать в финале «Мастерса» в Париже против cерба Новака Джоковича те же приемы, которые помогли выиграть на US Open.

«Конечно же, победа на US Open дала мне, возможно, некоторые тактические приёмы, которые я захочу повторить или использовать против Джоковича в финале «Мастерса». В то же время мы все знаем, кто такой Новак. Если бы он не приспосабливался к обстоятельствам, то его бы не было там, где он сейчас. Так что он определённо попытается что-то изменить, и здесь заранее непонятно, что конкретно», - приводит слова Медведева RT, ссылаясь на World USA.

Добавим, что одержав победу на US Open, Медведев выиграл свой первый мейджор, а Джокович упустил возможность собрать календарный «Большой шлем», так как до этого одержал победу на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

Финал турнира в Париже состоится сегодня в 17:00 по московскому времени, выйдя в него серб гарантировал себе первое место в рейтинге по итогам сезона.