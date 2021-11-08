Рублев поднялся на пятое место в рейтинге ATP, опередив Надаля

Сегодня, 8 ноября, пресс-служба ATP опубликовала обновленный список лучших теннисистов.

Отметим, что в первой десятке произошло несколько изменений. Немец Александр Зверев поднялся на третье место, опередив Стефаноса Циципаса из Греции. Также улучшил свое положение россиянин Андрей Рублев, переместившийся с шестой на пятую строчку. Представитель Польши Роберт Хуркач поднялся с десятой на девятое место, обогнав Янника Синнера из Италии.

Добавим, что первое место в рейтинге по-прежнему занимает серб Новак Джокович. Вторым идет россиянин Даниил Медведев. Его соотечественники, а именно Аслан Карацев и Карен Хачанов, располагаются на 15-й и 29-х местах соответственно.

Рейтинг ATP

Версия от 8 ноября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 940

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 7640

3 (4). Александр Зверев (Германия) — 6540

4 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 6540

5 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4950

6 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 4875

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4568

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3760

9 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3706

10 (9). Янник Синнер (Италия) — 3395…

15 (16). Аслан Карацев — 2392…

29 (31). Карен Хачанов (оба — Россия) — 1731