Александрова не смогла выйти во второй круг турнира в Линце

Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы Украины Леси Цуренко в матче первого круга турнира в Линце (Австрия).

Отметим, что 26-летняя спортсменка проиграла своей сопернице со счетом 4:6, 6:7 (2:7). Встреча продлилась 1 час 42 минуты.

Россиянка, занимающая 30-е место в рейтинге WTA, оформила четыре подачи навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. У Цуренко – ни одного эйса и двойной ошибки, при этом она реализовала пять брейков.

Добавим, что во втором круге украинская теннисистка сыграет либо с Алисон ван Эйтванк из Бельгии, либо с австрийкой Синьей Краус.