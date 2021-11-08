Российская теннисистка Рахимова уступила румынке Жаклин на старте турнира в Линце

Российская теннисистка Камилла Рахимова в первом круге турнира в Линце проиграла румынке Кристиан Жаклин со счетом 6:2, 2:6, 6:7.

Рахимова за встречу один раз подала навылет, совершив две двойные ошибки, и реализовала четыре из десяти брейкпоинтов.

На счету Жаклин четыре эйса, две двойные ошибки и пять брейков при 11 возможностях взять подачу россиянки

В следующем круге представительница Румынии сыграет с победительницей матча Армони Тан (Франция) - Ребекка Петерсон (Швеция).