Плишкова обыграла Мугурусу на Итоговом турнире WTA

Чешская теннисистка Каролина Плишкова победила представительницу Гарбинье Мугурусу на Итоговом турнире WTA. Матч завершился со счетом 4:6, 6:2, 7:6 (8:6).

Плишкова восемь раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 12.

На счету Мугурусы - восемь эйсов, три двойных ошибки и реализовано три брейк-пойнта из десяти.

Напомним, что ранее эстонская теннисистка Анетт Контавейт оказалась сильнее Барборы Крейчиковой из Чехии (6:3, 6:4).

В следующем матче Плишкова сыграет с Крейчиковой, а Мугуруса сразится с Контавейт.

Отметим, что восемь теннисисток разбиты на две группы (Теотиуакан и Чичен-Ица), где каждая сыграет по три матча. По две лучшие из каждой группы выйдут в полуфинал.