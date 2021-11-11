Халеп снялась с турнира в Линце на стадии полуфинала из-за травмы колена

Румынская теннисистка Симона Халеп приняла решение завершить свои выступления на турнире WTA в австрийском Линце.

Отметим, что сегодня 30-летняя спортсменка должна бы сыграть в полуфинальной встрече соревнований против соотечественницы Жаклин Кристиан. Однако Халеп сообщила о том, что травма колена, полученная в игре четвертьфинала с итальянкой Ясмин Паолини, не позволит ей выйти на корт.

– Я бы сделала все ради того, чтобы сыграть в полуфинале, но сейчас колено опухло и болит. Игра лишь усугубит травму. В любом случае, мне хотелось бы поблагодарить организаторов турнира и местным болельщикам, – написала Халеп на своей странице в Twitter.

Добавим, что в финале соревнований Кристиан сыграет либо с американкой Элисон Риск, либо с еще одной представительницей США Даниэль Роуз Коллинс.