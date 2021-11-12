Соболенко проиграла Бадосе на Итоговом турнире WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко с поражения стартовала на Итоговом турнире WTA, который проходит в Мексике.

Отметим, что 23-летняя спортсменка уступила представительнице Испании Пауле Бадосе – 4:6, 0:6, ведя по ходу встречи 4:2. Игра продлилась 1 час 17 минут.

На счету Соболенко четыре эйса, семь двойных ошибок, а также один реализованный брейк-пойнт из семи. Ее соперница оформила пять подач навылет, допустила четыре двойных и реализовал все свои пять брейков.

Добавим, что на Итоговом турнире Соболенко и Бадоса представляют группу Чичен-Ица. Также в данном квартете выступают полячка Ига Швентек и Мария Саккари из Греции.