Ждем нового чуда от Медведева и Джоковича. В Турине стартует Итоговый турнир АТР

Едва успели фигуристы покинуть Турин (здесь проходил третий этап «Гран-при», перенесенный из Китая), как в столицу Белых игр-2006 заехали теннисисты. В воскресенье здесь начинается Итоговый турнир АТР. Вчера же прошла жеребьевка, которая никакой интриги не хранила. Понятно, что в одну группу попадут 1, 4, 5 и 8 ракетки соревнования, в другую - 2, 3, 6 и 7. Самой главной интригой было то, как эти группы будут называться. Раскрываю секрет: зеленая и красная.

Вот как теннисисты распределились по группам.

Зеленая: Новак Джокович (Сербия), Стефанос Циципас (Греция), Андрей Рублев (Россия) и Каспер Рууд (Норвегия).

Красная: Даниил Медведев (Россия), Александр Зверев (Германия), Маттео Берреттини (Италия) и Хуберт Хуркач (Польша).

По словам Шамиля Тарпищева, Медведеву будет полегче, чем Рублеву. Хотя так и должно быть, учитывая, что Даниил выше стоит в рейтинге. Что касается баланса встреч с участниками турнира, то у россиян он диаметрально противоположный: у Даниила он положительный со всеми кроме Джоковича (с Хуркачем - ничья), у Андрея - отрицательный со всеми кроме Рууда (с Джоковичем он еще не встречался).

Кстати, когда в сентябре Рублев был в редакции «Советского спорта», я его спросил, кого он считает лучшим теннисистом всех времен.

- Если исходить из результата, то Джокович, конечно, лучший, - ответил Андрей. - Он выиграл все «Мастерсы», дольше всех находится на первой строчке рейтинга. Если же брать по стабильности, то лучший – Надаль. У того же Джоковича бывают матчи, где у него ничего не получается, проигрывает 2:6, 3:6 или 3:6, 4:6. У Надаля же, даже если у него не идет игра, выиграть безумно сложно. Даже с самой плохой игрой он дойдет как минимум до четвертьфинала на самых крупных турнирах. Если же исходить из элегантности, красоты игры, красоты в игре, то лучший – Федерер.

Интересно будет узнать, не изменилось ли мнение Андрея после очной встречи с сербом.

Вернемся к балансу матчей. У Медведева с соперниками по группе он такой: Зверев - 5:5, Берреттини - 2:0, Рууд - 2:0. При этом на недавнем «Мастерсе» в Париже Даниил просто уничтожил того же Зверева. У Рублева соотношение победных и проигранных матчей следующее: Циципас - 3:4, Рууд - 4:0. Стоит отметить две вещи: исходя из статистики шансы у Андрея на выход в полуфинал вполне неплохие, а еще можно порадоваться, что он попал именно в эту группу - с игроками из другой четверки у Рублева общий баланс - 3:14.

В общем, не исключаем, как российский полуфинал, так и финал. Хотя, понятно, битва в каждом матче будет не на жизнь, а на огромные призовые и кучу рейтинговых очков. Максимум победитель за игры матча может заработать 1500 очков и без малого два миллиона долларов. Даже запасные - Янник Синнер и Кэмерон Норри - получат по 93 тысячи долларов. Чтоб не обидно было.

Если российский финал возможен, но вероятность его не очень высока, то, исходя из последних результатов, наибольшие шансы сыграть в решающей встрече - у Джоковича и Медведева. После фантастического финала парижского «Мастерса» эта игра, наверняка, стоит на первом месте в листе ожиданий болельщиков.

Кстати, репетиция этого поединка уже прошла - в четверг Даниил и Новак провели в Турине совместную тренировку.