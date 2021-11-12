Российский теннисист Даниил Медведев подтвердил свое участие в Australian Open-2022.

«Я буду на Australian Open. Как уже говорил, ради своей карьеры решил не обсуждать медицинские вопросы. Речь не только о вакцине, а обо всем, что касается моего тела. Но ситуация с Австралией ясна, каждый, кто будет там, вакцинирован», - сказал россиянин на пресс-конференции, посвященной итоговому турниру АТР.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января 2022 года в Мельбурне. Согласно требованиям организаторов, каждый участник соревнований должен быть полностью вакцинирован от коронавирусной инфекции.

В настоящее время Медведев занимает вторую строчку в мировом мужском рейтинге, уступая только сербу Новаку Джоковичу. В 2021 году Даниил впервые в своей карьере стал победителем турнира «Большого Шлема», обыграв Джоковича в финале US Open.