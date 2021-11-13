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«Шансы маленькие, но есть»: Кафельников - о жеребьевке итогового турнира АТР

Турнир пройдет с 14 по 21 ноября
13 ноября 2021 09:26
автор: Александр Шульгин

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал результаты жеребьевки итогового турнира АТР в Италии для российских теннисистов Андрея Рублева и Данила Медведева.

«Группы непростые. Андрею будет трудно. Шансы, хоть и маленькие, но выйти из группы есть. У Медведева ситуация немножко попроще на выход из группы. Самое главное - выйти в полуфинал, а что дальше будет - посмотрим. Первая задача - выход из группы и дойти до полуфинальной стадии.

Финал Джокович - Медведев? Я бы не загадывал так далеко вперед. Не потому что я недооцениваю шансы Медведева, я скорее немножко скептически отношусь к Джоковичу. Я думаю, что у Медведева больше шансов дойти до финала, чем у Новака. Это не говорит о том, что Джокович не будет стараться. Турнир будет очень интересным и спрогнозировать что-то на данном этапе сложно», - приводит слова Кафельникова Eurostavka.

Напомним, Рублев попал в одну группу с лидером мужского рейтинга Новаком Джоковичем, Стефаном Циципасом и Каспером Руудом. Медведев за выход в плей-офф поспорит с Александром Зверевым, Маттео Берретини и Хубертом Хуркачем.

Турнир пройдет в Турине с 14 по 21 ноября.

источник: Eurostavka
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