Давыденко видит Медведева и Джоковича в полуфиналах итогового турнира АТР

Известный российский теннисист Николай Давыденко считает, что Новак Джокович и Даниил Медведев дойдут как минимум до полуфинала итогового турнира АТР в Турине.

«Рассчитываю, что в полуфиналах будут Джокович и Медведев. Не могу судить, кто станет их соперниками, потому что все являются теннисистами одинаково высокого уровня. Зависит от того, кто кого обыграет в группе. Наше внимание всегда сконцентрировано на первых игроках, а дальше подтягиваются остальные. В полуфинал попадет тот, кто покажет лучший теннис. На мой взгляд, именно Медведев и Джокович - это претенденты на титул», - приводит слова Давыденко «Чемпионат».

Напомним, Медведев обыграл серба в финале US Open, не дав тому возможность взять сезонный «Большой Шлем». В свою очередь, Новак победил россиянина в финале последнего турнира в Париже.

Итоговый турнир пройдет в Турине с 14 по 21 ноября.