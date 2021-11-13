«Медведеву по силам защитить титул»: Давыденко - о форме россиянина перед итоговым турниром АТР

Бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко оценил форму Даниила Медведева перед итоговым турниром АТР.

«Судя по финалу в Париже Медведеву по силам защитить титул на Итоговом турнире. Хотя сказать на сто процентов не могу. По нынешнему сезону в целом считаю Медведева и Джоковича фаворитами турнира. Даниил и Новак доминируют в последние недели на турнирах. Понимаете, Джокович ведь тоже не хочет отдавать его просто так. Новак выиграл турнир в Париже, поэтому сейчас точно захочет повторить свой успех в Турине. С первых матчей будет видно, как будет развиваться ситуация в группе», - цитирует Давыденко «Чемпионат».

Напомним, итоговый турнир АТР пройдет в Турине с 14 по 21 ноября.

На предварительном этапе Медведев сыграет в одной группе c Александром Зверевым, Маттео Берретини и Хубертом Хуркачем. Джокович начнет свой путь в компании Андрея Рублева, Стефаноса Циципаса и Каспера Рууда.

Медведев является действующим победителем турнира.