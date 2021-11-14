Медведев - о победе над Хуркачем на Итоговом турнире: На этом корте тактика не играет особой роли

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Хубертом Хуркачем в первом туре группового этапа итогового турнира - 6:7, 6:3, 6:4.

«Играть здесь очень сложно - как только выполняешь хороший удар, розыгрыш практически завершен. И мы оба стремились нанести этот первый хороший удар, и у меня получалось чуть лучше. Мне кажется, на этом корте тактика не играет особой роли. Если соперник подает в линию, у тебя может быть шанс, если ты угадаешь сторону. Но если он нанесет еще один хороший удар, розыгрыш окончен. Все решало, кто первым нанесет два хороших удара. И я старался делать это лучше, чем в первом сете», - приводит слова Медведева Tennisonoff.

Встреча продолжалась 2 часа и завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 в пользу второй ракетки мира. За время матча Медведев 15 раз подал навылет, реализовал два из четырех брейк-пойнтов, а также допустил одну двойную ошибку. На счету его соперника 12 эйсов и ни одной двойной ошибки.

Отметим, что во время тай-брейка в первом сете Медведев выразил недовольство работой бол-боев. По мнению россиянина, они медленно передавали мячи из одной части корта в другую.

Добавим, что в полуфинал из каждой группы выйдут по два лучших теннисиста.