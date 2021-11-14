Шамиль Тарпищев: С позиции морально-волевых качеств Медведев показал мастер-класс в игре с Хуркачем

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева над Хубертом Хуркачем (6:7 (5:7), 6:3, 6:4) на Итоговом турнире ATP.

«Хуркач - серьезный соперник. Даня с ним играет успешно, но трудно. А так, игра была абсолютно ровная и сложная. С позиции морально-волевых качеств Медведев показал мастер-класс», - приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Встреча продолжалась 2 часа и завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 в пользу второй ракетки мира. За время матча Медведев 15 раз подал навылет, реализовал два из четырех брейк-пойнтов, а также допустил одну двойную ошибку. На счету его соперника 12 эйсов и ни одной двойной ошибки.

Отметим, что во время тай-брейка в первом сете Медведев выразил недовольство работой бол-боев. По мнению россиянина, они медленно передавали мячи из одной части корта в другую.

Добавим, что в полуфинал из каждой группы выйдут по два лучших теннисиста.