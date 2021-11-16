Соболенко уступила Саккари на Итоговом турнире WTA и не смогла выйти в плей-офф

Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила свои выступления на Итоговом турнире WTA, который проходит в Мексике.

В рамках своего третьего матча на соревнованиях вторая ракетка мира по итогам трех сетов проиграл Марии Саккари из Греции – 6:7 (1:7), 7:6 (8:6), 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 50 минут. На счету Соболенко семь эйсов, 19 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 12. Ее соперница оформила восемь подач навылет, допустила восемь двойных, а также реализовала восемь брейков из 13.

Отметим, что Саккари вышла в плей-офф Итогового турнира из группы Чичен-Ица со второго места. Первую строчку в квартете заняла представительница Испании Паула Бадоса.