Андрей Рублев: Надеюсь, что я смогу взять пару геймов в матче с Джоковичем

Российский теннисист Андрей Рублев оценил свои шансы на победу в матче с сербом Новаком Джоковичем в рамках Итогового турнира ATP, который проходит в Турине.

Отметим, что вчера, 15 ноября, 24-летний спортсмен обыграл грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4) в первой игре соревнований.

– Новак является одним из величайших игроков в истории тенниса. В остальном мне больше нечего сказать. Надеюсь, что я смогу выиграть пару геймов. К сожалению, реальность такова, что мне остается только верить в свои силы и показать на корте все, что я умею, – цитирует Рублева пресс-служба ATP.

Добавим, что матч между Рублевым и Джоковичем состоится 17 ноября. На старте Итогового турнира серб одержал победу над норвежцем Каспером Руудом со счетом 7:6 (7:4), 6:2.