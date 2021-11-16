Медведев вышел в полуфинал Итогового турнира АТР после снятия Берритини

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Итогового турнира АТР.

Сегодня россиянин одержал свою вторую победу в группе, обыграв немца Александра Зверева (6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6)).

После окончания этой встречи стало известно, что незавершивший матч с тем же Зверевым итальянец Маттео Берритини снялся с турнира из-за травмы и его заменит соотечественник Янник Синнер.

Благодаря этой замене россиянин досрочно вышел в полуфинал, так как его конкуренты по группе могут догнать Медведева по победам, но будут ниже в турнирной таблице по дополнительным показателям: Зверев и поляк Хуберт Хуркач - по личным встречам, а Синнер - по количеству сыгранных матчей.