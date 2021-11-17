Контавейт обыграла Саккари и вышла в финал Итогового турнира WTA, где сыграет с Мугурусой

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт оказалась сильнее представительницы Греции Марии Саккари в полуфинале Итогового турнира WTA. Встреча завершилась со счетом 6:1, 3:6, 6:3.

Контавейт шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

На счету Саккари - девять эйсов, три двойные ошибки и реализовано два брейк-пойнта из двух.

В финале Контавейт сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая ранее оказалась сильнее соотечественницы Паулы Бадосы.