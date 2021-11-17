Тарпищев считает, что Медведев в следующем сезоне способен стать первой ракеткой мира

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что россиянин Даниил Медведев в следующем сезоне способен стать первой ракеткой мира.

«По уровню игры и моральной стабильности Медведев может стать первой ракеткой мира уже в следующем сезоне. Для этого ему нужно как минимум выиграть Итоговый чемпионат и Australian Open. Сейчас все упирается только в количество очков, потому что Даня давно играет на уровне Джоковича и способен его превзойти», - приводит слова Тарпищева Sport24.

Накануне Медведев со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6) обыграл Александра Зверева и пробился в полуфинал Итогового турнира ATP.

Напомним, в финале Открытого чемпионата США Медведев обыграл Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Ранее Медведев потерял шансы стать первой ракеткой мира по итогам 2021 года после поражения от Григора Димитрова в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.