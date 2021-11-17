Федерер объяснил, почему не стал завершать карьеру и рассказал, когда вернется на корт

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер рассказал, почему пока не собирается завершать свою карьеру и когда планирует вернутся на корт.

«Хочу в последний раз увидеть, на что я способен. Также хотел бы попрощаться именно на теннисном корте. Вот почему я полностью придерживаюсь программы реабилитации.

Моя жизнь не рухнет, если я больше никогда не сыграю в финале турнира «Большого шлема». Но вернуться туда - это

мечта. И на самом деле я до сих пор верю в это. Я верю в такие чудеса. Сейчас предполагаю, что вернусь к соревнованиям летом 2022 года. Но буду крайне удивлен, если смогу сыграть на Уимблдоне», - приводит слова теннисиста Le Matin.

Напомним, ранее швейцарец объявил, что пропустит грядущий Открытый чемпионат Австралии, который пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.

40-летний Федерер является рекордсменом по времени нахождения на вершине чемпионского рейтинга АТР - 310 недель, из них 237 подряд. Кроме того, это самый возрастной теннисист, когда-либо возглавлявший рейтинг.