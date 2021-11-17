Анетт Контавейт: Я до сих пор не могу поверить, что вообще попала на Итоговый турнир WTA

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт прокомментировала победу над Марией Саккари (6:1, 3:6, 6:3) в полуфинале итогового турнира WTA.

«Я до сих пор не могу поверить, что вообще попала на этот турнир и играю против лучших теннисисток мира. Я так горжусь тем, что мне удалось этого добиться и выступать на таком уровне», - сказала Контавейт после матча на пресс-конференции.

Напомним, что Контавейт шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Саккари - девять эйсов, три двойные ошибки и реализовано два брейк-пойнта из двух.

В финале Контавейт сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая ранее оказалась сильнее соотечественницы Паулы Бадосы.