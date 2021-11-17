ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Циципас может сняться с Итогового турнира АТР

Грек досрочно закончил тренировку.
17 ноября 2021 13:37
автор: Максим Скороходов

Греческий теннисист Стефано Циципас может сняться с Итогового турнира АТР, сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на журналиста соотечественника спортсмена Таноса Статопулоса.

Известно, что Стефанос вчера досрочно завершил тренировку.

В понедельник Циципас уступил в первом матче группового этапа россиянину Андрею Рублеву (4:6, 4:6).

Сегодня грек должен сыграть с норвежцем Каспером Руудом, матч начнется в 23:00 по московскому времени. Если Циципас досрочно завершит турнир, его заменит второй запасной британец Кэмерон Норри.

источник: МК-Спорт
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Аргентина и Бразилия сыграли вничью в отборе ЧМ-2022Слухи: планшет Samsung Galaxy Tab S8 Ultra может работать под управлением процессора Snapdragon 8 gen1 (aka Snapdragon 898)"Спартак" уступил "Ак Барсу"Тихонов шокировал заявлением после автогола КудряшоваМодель с пятым размером груди показала фото без лифчикаВ Госдуме отреагировали на возможный уход Карпина из сборной РФ
Инструкция по заработку денег от Gambit. Расклады на V4 Future Sports Festival 2021 по CS:GO
17 — 21 ноября в Будапеште пройдет LAN-турнир с участием 8 европейских киберспортивных команд по CS:GO, которые поборются за главный приз — 330 тысяч долларов.
Украина — тоже в стыках, но России она не попадется… А вот Левандовски может — уже в полуфинале
Отбор на ЧМ-2022 в Европе завершился 16 ноября матчами в группах D, E и G. Эти игры представляли для России повышенный интерес.
Так вот кого забыл позвать в Хорватию Карпин! Как российская молодежка победила грозных испанцев
В очередном матче отборочного турнира к Евро-2023 для игроков не старше 21 года молодежная сборная России в Химках победила испанских сверстников (1:0) благодаря эффектному голу Константина Тюкавина.
Канада в Москве — сигнал о возможном отказе НХЛ от Олимпиады? Ковид в «Оттаве» усиливает эту версию
Сборная Канады в декабре примет участие в Кубке Первого канала. На такой шаг североамериканцев подталкивает вспышка ковида в НХЛ.
Так какой Роналду ориентации? История всех странных похождений Криштиану, который станет 6-кратным отцом
Фото «обнимашек» с чернокожим атлетом на яхте, поездки «в гости к другу в Марокко» и один каминг-аут, который таковым не оказался. «Плеймейкер» ставит точку в слухах о нетрадиционной ориентации Криштиану Роналду, который в следующем году пятый и шестой раз станет отцом.
«Кто не рискует, тот не пьет шампанского!» Число победителей «Джекпота» перевалило за 300
Букмекерская компания «Лига Ставок» продолжает ежедневно определять победителей акции «Джекпот», между которыми за 14 месяцев будет разыграно 400 000 000 рублей.
«Лига Ставок» улучшила условия «Джекпота», «Фонбет» подписал Овечкина, клиент «1хСтавки» выиграл 12 миллионов
Очередная порция новостей букмекерского рынка.
Призовой фонд «Джекпота» от «Лиги Ставок» вырос с 260 до 400 миллионов рублей
Букмекерская компания «Лига Ставок» изменила условия уникальной акции, в рамках которой до декабря 2022 года будут разыграны сотни миллионов рублей.
Первый шаг по стопам Капризова! Как Егор Чинахов открыл лицевой счет в НХЛ (видео)
20-летний воспитанник «Авангарда», которому в дебютном сезоне в НХЛ прочат борьбу за титул лучшего новичка лиги, забил свой первый гол за «Коламбус» в домашнем матче с «Детройтом» (5:3).
Как бы Карпин теперь не сбежал из сборной… После Роналду в стыки к нам отправилась еще и Италия Манчини
Во вторник, 15 ноября, состоялись очередные матчи отбора ЧМ-2022. Прямые путевки в Катар получили Англия и... Швейцария, опередившая в группе чемпионов Европы итальянцев.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика