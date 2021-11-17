Греческий теннисист Стефано Циципас может сняться с Итогового турнира АТР, сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на журналиста соотечественника спортсмена Таноса Статопулоса.
Известно, что Стефанос вчера досрочно завершил тренировку.
В понедельник Циципас уступил в первом матче группового этапа россиянину Андрею Рублеву (4:6, 4:6).
Сегодня грек должен сыграть с норвежцем Каспером Руудом, матч начнется в 23:00 по московскому времени. Если Циципас досрочно завершит турнир, его заменит второй запасной британец Кэмерон Норри.
источник: МК-Спорт